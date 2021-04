Des pâtissiers reproduisent Kim Kardashian en gâteau et le résultat est déstabilisant

Ce ne sont pas des statues, mais des gâteaux. La chaîne culinaire américaine Food Network a une nouvelle fois régalé ses téléspectateurs. Lors de l’émission de pâtisserie Cakealikes ce mardi 13 avril, les candidats ont du recréer Kim Kardashian en version comestible. Et le résultat est surprenant mais pas forcément très appétissant, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d’article.Le présentateur Kalen Allen s’est amusé de ces gâteaux réalistes en “interviewant” une de ces pâtisseries représentant la femme d’affaires et influenceuse américaine : ?Aujourd’hui, nous allons parler à la merveilleuse, la fabuleuse, l’intrigante, Kim Kardashian. Bonjour Kim K., bienvenue à Cakealikes. Comment vous sentez-vous ?? Si le gâteau n’a pas pu répondre aux questions du présentateur, la vraie Kim Kardashian a elle réagi sur Twitter en découvrant ces œuvres culinaires ?trop mignonnes?.Elle n’est pas la seule célébrité à avoir eu droit à sa statue comestible. Dans des émissions précédentes, Lady Gaga, Dwayne ?The Rock? Johnson ou Flavor Flav ont aussi inspiré des gâteaux. Un drôle de défi qui, à défaut de respecter les critères de “Top Chef”, aurait peut-être sa place dans “Le meilleur pâtissier”.