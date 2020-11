Diddy contourne les mesures sanitaires pour fêter ses 51 ans en grande pompe

P Diddy fête ses 51 ans en grande Pompe

Le rappeur Diddy - Sean Combs de son vrai nom - a organisé une fête somptueuse pour fêter ses 51 ans mercredi dans les Caraïbes.

Dans la série des célébrités qui fêtent leur anniversaire en grande pompe malgré la pandémie de coronavirus, on demande Diddy. Après Kim Kardashian et sa sœur Kendall Jenner, c’est aujourd'hui le rappeur qui se retrouve sous le feu des critiques. Ce dernier a célébré son 51e anniversaire entouré de nombreux invités sur les Îles Turks et Caïques, dans les Caraïbes. Parmi eux, on retrouvait notamment Mary J. Blige, le rappeur Nas, les DJ M.O.S. et Kiss, la petite amie de Diddy et ses fils Justin et Christian.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent les invités faire la fête autour d'une piscine et d'un feu de camp. Ils ont célébré l’anniversaire du rappeur et bu des cocktails comme si le virus n’existait pas, et ont même pu profiter d'un feu d’artifice sur la plage. “Je pensais qu'il y avait une pandémie en cours", ont commenté certains internautes surpris.