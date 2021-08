Diddy explique enfin pourquoi il a reposté une photo de lui avec Jennifer Lopez sur Instagram

Puff Daddy avec Jennifer Lopez

Le 27 mai dernier, Diddy postait une photo de lui avec Jennifer Lopez sur ses réseaux sociaux (photo aujourd'hui supprimée). On les voyait main dans la main, à l’époque du bonheur. Le timing était étrange: Jennifer Lopez venait d’annoncer sa rupture avec Alex Rodriguez, qu’elle aurait dû épouser. Et on la disait retombée dans les bras de son ex, Ben Affleck. Quel message Diddy voulait-il faire passer?





Dans Vanity Fair, Diddy est revenu sur ce geste que personne n’a compris. Il a expliqué qu’il était resté ami avec Jennifer après leur relation amoureuse. Il le jure: “Cette photo n’était pas un troll, c’est juste mon amie. Je n’ai rien à dire sur sa relation ou sur sa vie.” C’était, selon lui, “un souvenir d’une grande période de sa vie”.





Jennifer Lopez et Diddy sont sortis ensemble pendant deux ans. Ils s’étaient rencontrés en 1999 sur le clip “If you had my love” de Jennifer. Ils avaient rompu deux ans plus tard. Elle avait expliqué plus tard à Oprah Winfrey qu’elle voulait fonder une famille et qu’elle savait qu’elle n’aurait pas la vie de famille imaginée avec le rappeur.