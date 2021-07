Dieudonné condamné à quatre mois de prison et à une amende de 10.000 euros

Le polémiste Dieudonné condamné à 4 mois de prison

Le polémiste Dieudonné M’Bala M’Bala a été condamné vendredi à une peine de quatre mois de prison et à une amende de 10.000 euros dans deux affaires distinctes, reconnu coupable d’”injure publique” et de “provocation à la haine”.

L’avocat du polémiste, Me David De Stefano, a indiqué à l’AFP que son client allait faire appel des deux décisions. Dieudonné était absent de l’audience.





D’abord jugé pour “injure publique envers un fonctionnaire”, en la personne de Frédéric Potier (ancien délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT), dans une vidéo diffusée en septembre 2020, le tribunal l’a condamné à 10.000 euros d’amende.





Dans l’autre dossier pour “injure publique à caractère antisémite” et “contestation de crime contre l’humanité” dans deux autres vidéos datant du mois de mai 2020, il a été condamné à quatre mois d’emprisonnement.





Selon le polémiste, il n’est pas l’auteur des vidéos incriminées et il s’agirait d’une technique de trucage numérique très sophistiquée, appelée “deepfake”.





Une explication qui n’a pas convaincu le tribunal: “Le personnage apparaissant à l’écran, identifié par les enquêteurs comme Dieudonné M’Bala M’Bala, a le même nom, la même apparence, la même voix et les mêmes références lexicales que le prévenu”, a-t-il indiqué.