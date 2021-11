Dieyna Baldé avertit : «Personne ne pourra m’abattre, parce que…»

Dieyna Baldé se la coule douce au Maroc

De son vrai nom Diénabou Baldé, Dieyna ne veut pas rester dans l’ombre. Malgré ses deux procédures relatives à des affaires de mœurs dont elle a été la prévenue dans l’une d’entre elles, la Koldoise a décidé de continuer sa carrière musicale. A n’importe quel prix !





L’artiste n’en a cure de ce que pensent les autres, des qu’en dira-t-on. A preuve, moins de deux mois après son élargissement de prison, l’auteure de la chanson «Dina baax» a pris les airs. Dieyna se la coule douce au Maroc.





A ses détracteurs, la «star» a lâché, à leur encontre, avec de beaux clichés à l’appui : «Ma vie n’a pas été facile. Des épreuves m’ont accablée de toute part, des personnes en qui j’avais confiance m’ont déçue et j’ai subie des douleurs atroces. Mais je me suis toujours battue avec dignité, quelle que soit la situation dans laquelle je me trouvais», a-t-elle écrit son compte Instagram.





Avant de prévenir : «J’ai toujours su qu’avec une détermination immense, jumelée d’une confiance en moi, rien ne pouvait m’arrêter. C’est ce qui m’a permis de survivre à tous ces écueils et d’être, aujourd’hui, plus forte que jamais. Personne ne pourra m’abattre, parce que je me relèverai après chaque chute.»





La jeune chanteuse de 18 ans a été reconnue coupable de vol de téléphone, d’accès et de maintien frauduleux dans un système informatique, de collecte illicite et menace de diffusion de données à caractère personnel, le 7 septembre dernier. Ceci, avant qu’elle ne soit condamnée à une peine de 6 mois assortis de sursis.