Dieyna Baldé : "Diop Iseg est mon tout"

Entre Mamadou Diop et Dieynaba Baldé, l’heure est aux regrets. L’ex-chanteuse de Sen P’tit Galle ne cache pas sa déception et d’évidents remords après sa brouille avec le boss du Groupe Iseg.«Je prie pour Diop Iseg. Car, malgré ce que les gens diront, il est un homme très gentil. Il a un grand cœur et il a aidé beaucoup de gens. Il est mon ami. Je ne lui ai jamais souhaité la prison, parce qu'il est mon ami, mon grand-père… Il est mon tout parce qu’il m’a beaucoup aidée», dit-elle dans un live sur Instagram repris par Les Échos.«Si j’avais la possibilité d’arrêter la procédure, j’allais le faire. Il y a eu beaucoup de choses dans cette affaire, mais le fond du problème, ce n’est pas moi. La justice fait son travail, vous saurez tout ce qui s’est passé», a déclaré Dieyna qui a récemment accouché d’un garçon dont Diop Iseg a reconnu la paternité.Accusé par la jeune chanteuse de détournement de mineure suivi de grossesse, le Pdg du Groupe Iseg croupit à la prison de Rebeuss.