Divorce, passé : «Stop, s’il vous plaît», Léa Soukeyna Ndiaye en colère

Lea Soukeyna Ndiaye, Journaliste Présentatrice

La journaliste et présentatrice à la TFM, Léa Soukeyna Ndiaye, n’aime pas qu’on lui rappelle son passé à travers des articles publiés sur certains médias. Surtout, en ce qui concerne son divorce.





Sur Instagram, elle a tenu à recadrer ceux qui lui rappellent son passé. «Je n’aime pas parler de ma vie privée. Mais, a un moment donné, il faut que je rectifie les choses, parce que vous vous obstinez à publier les mêmes choses».





Selon elle, son divorce date de six ans et ne la définit pas, d’autant plus qu’elle s’est remariée et a aussi un autre enfant. Léa Soukeyna Ndiaye estime également que l’information selon laquelle elle est divorcée est «périmée et n’a aucune valeur ajoutée».