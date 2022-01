Djokovic se savait positif au Covid-19 pour son interview à "L''Équipe"

Plusieurs éléments ne collaient pas. Novak Djokovic a reconnu ce mercredi 12 janvier s’être rendu à une interview avec le journal L’Équipe en se sachant positif au Covid-19 et une erreur dans sa déclaration d’entrée en Australie.



Dans un communiqué publié sur Instagram ce mercredi 12 janvier, la star serbe du tennis a tout d’abord critiqué la “désinformation” à propos de ses apparitions en public malgré un test PCR positif au Covid-19 le 16 décembre dernier.



Pour dissiper ces “désinformations” qu’il juge “très blessantes” pour sa famille, Djokovic a expliqué qu’il n’avait pas encore reçu le résultat de son test, effectué la veille, au moment d’une rencontre avec de jeunes joueurs de tennis le 17 décembre.



Le tennisman poursuit qu’il a appris sa positivité juste après, mais a quand même accepté d’accorder une interview à L’Équipe pour “ne pas laisser tomber le journaliste”.



“J’ai respecté la distanciation sociale et ai gardé mon masque sauf le temps de faire des photos”, justifie-t-il dans son communiqué.



“Si je suis ensuite rentré pour m’isoler pour la période requise, après réflexion c’était une erreur de jugement et j’accepte le fait que j’aurais dû reporter”, assure le joueur qui avance aussi que son entourage a rempli de manière erronée sa déclaration d’entrée en Australie.



“Une erreur humaine” dans ces temps compliqués par la pandémie, selon Djokovic qui “ne commentera plus” le dossier.