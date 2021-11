Drake réagit après le mouvement de foule à l'Astroworld Festival

C’est au tour de Drake de parler. Le rappeur américain a exprimé ce mardi 9 novembre sa peine et apporté son soutien aux familles endeuillées après le drame qui a coûté la vie à 8 personnes le 5 novembre lors du festival Astroworld à Houston aux États-Unis organisé par Travis Scott.



En début de soirée, “la foule a commencé à se presser vers le devant de la scène. Cela a créé un début de panique qui a provoqué des blessures, les gens ont commencé à tomber, à perdre conscience et cela a entraîné une panique supplémentaire”, selon les autorités.



“Mon cœur est brisé”, déclare-t-il. “Je continuerai à prier pour chacun d’entre eux, et je ferai tout ce que je peux. Que Dieu soit avec vous tous”. Le chanteur avoue “détester avoir recours” à Instagram pour s’exprimer, surtout à propos d’un sujet aussi sensible que le deuil, et explique avoir “passé ces derniers jours à essayer de comprendre cette tragédie dévastatrice”.





La superstar du rap canadien, Drake, avait rejoint le petit ami de Kylie Jenner, Travis Scott, sur scène ce soir-là. Depuis, accusés de ne pas avoir réagi face à la panique des spectateurs, et d’avoir continué leur performance, Travis Scott et Drake sont visés par plusieurs plaintes pour négligence et pour incitation au chaos.