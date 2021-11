Drake sous le feu des critiques: “Le lendemain du drame d’Astroworld, il dépensait un million de dollars dans un club de strip-tease”

Drake sous le feu des critiques après le drame d'Astroworld

Drake est dans la tourmente depuis le drame d’Astroworld, qui a coûté la vie à dix personnes début novembre. Selon le site américain Page Six, le rappeur a passé la journée suivant sa prestation au festival Astroworld dans un club de strip-tease. Il aurait dépensé environ un million de dollars (environ 878.000 euros) en une seule journée. “Il ferait mieux d’aider les familles touchées par le festival”, s’indignent les internautes.





Dix personnes au total ont perdu la vie au désormais tristement célèbre festival Astroworld de Travis Scott. Pendant la prestation du rappeur, après un mouvement de panique devant la scène et des personnes ont été piétinées. Drake était également invité à faire une prestation sur scène lors de ce festival. D’après ses dires, Travis Scott n’aurait pas remarqué que la foule était devenue complètement hors de contrôle. Le rappeur a déjà fait savoir qu’il collaborera avec les autorités compétentes à l’enquête prévue pour éclaircir les circonstances de cette tragédie.





Trois jours après la tragédie, Drake a finalement réagi au drame via Instagram. “Je déteste avoir recours à cette plateforme pour partager des émotions aussi délicates, mais c’est ici que je me sens chez moi”, a-t-il écrit. “Mon cœur est brisé. Ma plus profonde sympathie va à tous ceux qui ont été blessés et aux familles des victimes. Mes pensées et mes prières vont vers eux.”





Polémique

Selon le magazine américain Page Six, qui s’appuie sur un blog d’information de Toronto, le rappeur n’était peut-être pas aussi bouleversé qu'il veut le faire croire. Une vidéo datant d’un jour après le drame, postée par DJ Akademiks, un ami de Drake, montre des strip-teaseuses dans un club de Houston, ramassant avidement des billets de banque. Un homme les incite à remercier Drake et les femmes s’exécutent. Le rappeur leur aurait distribué un total d’un million de dollars. Le club a également confirmé la présence de l’artiste sur ses plateformes, avant de supprimer le message. Dans le message, dont une capture d’écran est détenue par The Sun, plusieurs célébrités, dont Drake, ont été remerciées pour leur présence.