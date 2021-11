Dwayne Johnson : la décision radicale de l'acteur après le tir mortel d'Alec Baldwin

Il a été affecté par la disparition de Halyna Hutchins, tué accidentellement par Alec Baldwin

Mercredi 3 novembre 2021, Dwayne Johnson s'est confié à Variety lors de l'avant-première de Red Notice. Affecté par la disparition de Halyna Hutchins, tué accidentellement par Alec Baldwin, l'acteur a pris une décision radicale.





Une décision radicale ! En plein tournage de Rust, Alec Baldwin tué accidentellement Halyna Hutchins, directrice de la photographie du film. Bouleversé par ce drame, Dwayne Johnson a promis d'arrêter d'utiliser de vraies armes à feu sur les plateaux de ses productions. Lors de l'avant-première de Red Notice, c'est pour Variety que l'acteur a révélé qu'il prévoyait d'utiliser uniquement des pistolets en caoutchouc sur le plateau à l'avenir et qu'il viserait à appliquer la même pratique à tout autre studio avec lequel il travaillerait. "Je ne peux parler pour personne d'autre, mais je peux vous dire, sans une absence de clarté ici, que tout film que nous allons faire avec Seven Bucks Productions (sa société, ndlr) - tout film, toute émission de télévision ou tout ce que nous faisons ou produisons - nous n'utiliserons pas du tout de vraies armes à feu", a-t-il assuré.





Souhaitant que les choses changent, l'acteur a expliqué que sa société de production se servira dorénavant d'armes en plastique et les effets spéciaux nécessaires seront réalisés en post-production. Afin de souligner ses propos, il a ajouté : "Nous n'allons pas nous soucier du moindre dollars ; nous ne nous soucierons pas de ce que cela coûte." Alors qu'il a dû travailler avec des armes à feu sur le tournage de son dernier film, Dwayne Johnson a déclaré qu'il prenait toujours les protocoles de sécurité au sérieux, mais a reconnu que des accidents se produisent avec des armes à feu sur les plateaux de tournage. Enfin, il a ajouté : "Quand quelque chose comme ça se produit, c'est déchirant, je pense que la chose la plus prudente et la plus intelligente à faire est de faire une pause pendant une seconde et de vraiment réexaminer comment vous allez aller de l'avant et comment nous allons travailler ensemble. Tous les films que nous faisons que Seven Bucks fait avec n'importe quel studio, la règle est que nous n'allons pas utiliser de vraies armes. C'est tout."





Dwayne Johnson : "Nous avons perdu une vie"





Très affecté par la disparition de Halyna Hutchins, l'acteur a déclaré à Variety qu'il avait "le cœur brisé" par la fusillade survenue sur le tournage du film Rust. "Nous avons perdu une vie. Mon cœur va à sa famille et à tout le monde sur le plateau. Je connais Alec aussi depuis très longtemps", a-t-il partagé.