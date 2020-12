Eddie Murphy est de retour avec “Un Prince à New-York 2”

Eddie Murphy retour d'un" Prince à New York 2"

Amazon Prime Video vient de dévoiler la bande-annonce de “Un Prince à New-York 2" prévu pour le 5 mars 2021. Eddie Murphy, Wesley Snipes et Arsenio Hall se retrouvent dans le deuxième volet de la comédie culte des années 80 réalisée par John Landis. À la recherche de son fils, Akeem, prince du royaume de Zamunda, et son fidèle ami Semmi sont de retour à New York.