Elage Diouf : « Je suis très déçu du gouvernement parce que... »

Lors de l’épopée des lions du Sénégal au Cameroun (pour la CAN), plusieurs artistes musiciens avaient composé des morceaux pour accompagner l’équipe nationale. Mais l’artiste qui a le plus marqué les esprits est Elage Diouf. Avec des titres comme « Navétanes » ou « Foulaak fayda », l’auteur-compositeur-interprète était présent sur toutes les ondes. Mais lors du show organisé pour la victoire du Sénégal, son absence avait été la plus remarquée.





Présent dans les studios de la RFM pour l’émission « Deuguanetane », Elage Diouf a fait part de sa déception par rapport à ce manque de reconnaissance. « J'étais là lors de la Can. Mais j'étais très déçu du fonctionnement de l’organisation. Je suis patriote, j’aime mon pays, mais je trouve que les responsables qui ont eu à organiser les événements sportifs n’ont pas fait leur travail. Je n’ai pas reçu d’invitation des autorités pour y participer alors que ma musique passait en boucle. Je n’ai jamais forcé ma musique, c'est le public, lui-même qui a adopté ma chanson », a-t-il expliqué dans des propos repris par nos confrères d’IGFM.