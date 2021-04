Elizabeth II travaillera encore plus dur après la mort de son mari: “Elle ne va pas abandonner”

Reine Elisabeth 2 d'Angleterre

La reine Elizabeth II n’a pas l’intention de faire profil bas après la mort de son mari, le prince Philip. La souveraine aurait en effet rempli son emploi du temps, et a bien l’intention de travailler davantage une fois la période officielle de deuil de huit jours écoulée.

Elizabeth est connue pour être un “monarque têtu”, et elle le montre encore aujourd’hui. Si personne ne peut lui reprocher de prendre du temps pour faire son deuil, la reine refuse de rester sur la touche. Après la traditionnelle période de deuil de huit jours, Elizabeth reprendra le travail avec un emploi du temps encore plus chargé que prévu.

“Elle veut accepter le plus de travail possible pour combler le vide laissé par Philip”, ont déclaré des initiés au journal britannique The Mirror. “Les autres membres de la famille royale sont d’accord parce qu’ils savent qu’Elizabeth en a besoin maintenant. Ils veulent former un réseau solide autour de la reine, en espérant la soutenir du mieux qu’ils peuvent, comme une famille”.





Le prince Charles et son épouse Camilla, le prince William et Kate Middleton, le prince Edward et la princesse Anne assisteront notamment la reine dans ses fonctions royales au cours des prochaines semaines.





Le prince Philip et la reine Elizabeth ont été mariés pendant 73 ans. Selon la famille d’Elizabeth, la mort de son mari laisse un “grand vide" dans sa vie. “Elle est plongée dans ses pensées, c’est comme ça que je dirais”, a déclaré le prince Andrew aux télévisions britanniques à Windsor.