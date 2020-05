Elle croyait avoir une angine, elle s’effondre en pleine nuit et meurt quelques heures plus tard

réalisatrice Lynn Shelton

La réalisatrice Lynn Shelton, 54 ans, a travaillé sur les séries “Mad Men”, “The Mindy Project”, “Glow”, “The Morning Show” et venait de signer la série “Little Fires Everywhere” pour Hulu. Elle est décédée brutalement vendredi dernier. Elle s’est effondrée chez elle avant de succomber à une maladie du sang non diagnostiquée avant ça. Son conjoint, le comédien Marc Maron, a expliqué dans son podcast qu’il l’avait vue en vie pour la dernière fois quand les ambulanciers l’emmenaient à l’hôpital.

Il explique qu’ils avaient cru qu’elle souffrait “d’une angine à streptocoques”. Jeudi, il lui a dit: “Nous devons aller à l’hôpital, cette fièvre ne baisse pas.” Ils avaient prévu d’aller voir un médecin vendredi “mais au milieu de la nuit, je l’ai entendue s’effondrer dans le couloir en allant aux toilettes. Elle était par terre et elle ne pouvait pas bouger.” Lynn était “consciente” mais elle délirait. Il a appelé une ambulance. Il ne l’a pas revue vivante ensuite.





“C’était ma partenaire, ma petite amie, mon amie. Je l’aimais. Et elle m’aimait”, dit-il dans son podcast en pleurant. “Je ne sais pas si j’avais déjà ressenti ça. Je commençais à m’habituer à l’amour. Nous étions heureux.”

Lynn Shelton a été soignée dans deux hôpitaux différents. Dès son entrée à l’hôpital, Marc n’a plus jamais reçu “de bonnes nouvelles”. On lui a dit que sa partenaire était “anémique”, qu’elle souffrait d’hypotension, d’une hémorragie interne. Elle souffrait en fait d’une “condition sous-jacente” qui n’avait jamais été diagnostiquée avant ça. “Ils ont finalement dû la laisser partir. Ils ont fait tout ce qu’ils ont pu, ils l’ont débranchée.”





Reese Witherspoon, qui a travaillé avec Lynn sur “The Morning Show” et sur “Little Fires Everywhere”, est “dévastée” par sa disparition. “Je suis choquée d’apprendre que cette cinéaste vibrante et talentueuse ne soit plus parmi nous.” Elle se dit “chanceuse” d’avoir pu collaborer avec elle.