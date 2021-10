Elon Musk, Bernard Arnault... Les 10 milliardaires dont la fortune est supérieure à 100 Mds$

Bernard Arnault, le PDG de LVMH, est le seul Français figurant parmi les dix hommes les plus riches de la planète

La pandémie n'aura pas nui aux affaires des plus grandes fortunes de la planète, au contraire. Alors que les confinements se sont succédé à travers le monde, paralysant des pans entiers de l'économie, la Bourse — après la sidération et la chute des cours — a connu une euphorie pour le moins paradoxale. Les indices empilent les records. À Wall Street, le Dow Jones a progressé de 34% en un an et dépasse désormais les 35?700 points. Le Nasdaq (+ 38,1% en un an) et le S&P 500 (+ 38,8 %) connaissent le même enthousiasme des investisseurs. La France n'est pas en reste?: le CAC40, qui avait plongé à 3?754 points en mars 2020, tutoie désormais les 6?800.





D'aucuns parleront de folie spéculative, agitant la menace d'une explosion de la bulle qui mettrait à genoux des économies encore chancelantes. Il n'en reste pas moins que les hommes d'affaires les plus fortunés, qui détiennent une grande partie de leur patrimoine sous forme d'actions, sont les grands gagnants de la nouvelle donne économique. En 2021, un homme peut désormais gagner 31 milliards d'euros en l'espace de 24 heures — soit l'équivalent du PIB de l'Estonie en 2020.





Cet homme, Elon Musk, a vu sa fortune tripler en quatorze mois, passant de 100 à 302 milliards de dollars (de 85 à 257 milliards d'euros).





On dénombre désormais dix personnes possédant un patrimoine supérieur à 100 milliards de dollars. C'est Bill Gates qui avait franchi ce palier en premier, au cours de l'année 1999. Le fondateur de Microsoft, en comparaison aux neuf autres multimilliardaires présents dans le classement établi par Bloomberg, n'a gagné "que" 3,5 milliards de dollars (3 milliards d'euros) depuis le début de l'année.





La fortune de Bernard Arnault, seul non-Américain du top 10, a quant à elle gonflé de plus de 53 milliards de dollars (environ 45,4 milliards d'euros) depuis janvier. On ne retrouve aucune femme parmi les dix plus riches de la planète. La première du classement Bloomberg des milliardaires est la Française Françoise Bettencourt-Meyers, héritière de L'Oréal, avec une fortune estimée à 91 milliards de dollars (78 milliards d'euros environ).





Voici, selon Bloomberg, les 10 personnes possédant une fortune supérieure à 100 milliards de dollars, au vendredi 29 octobre 2021?: