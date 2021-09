Eric Zemmour et sa conseillère... très proches sur la Une de Paris-Match

Eric Zemmour à coté de Saraj Knafo

Ce mercredi, la Une de Paris Match provoque un tollé sur les réseaux sociaux et dans les médias. Sur cette dernière, on y voit une photo volée d’Eric Zemmour et de Sarah Knafo, sa conseillère. Qui est-elle ?

Le patron de Paris Match s’est expliqué sur le plateau de BFM TV et a déclaré que ce n’était en rien une attaque sur la vie privée d’Eric Zemmour. Il a d’ailleurs rappelé que le polémiste était marié et que la jeune femme sur la photo n’est pas sa femme mais sa plus proche collaboratrice.









“Cette photo peut donner lieu à diverses interprétations, mais nous dans le magazine on ne s’intéresse pas à leur intimité, ce qui nous intéresse c’est le rôle qu’elle peut jouer avec lui sur sa stratégie de campagne”, a déclaré Bruno Jeudy, patron de Paris Match.





“Les photos ont été prises samedi à l’occasion de son déplacement dans le sud. Il est allé à la plage avec Sarah Knafo. Nous avons des photographes qui sont spécialisés dans ce type de photos. Mais ce n’est pas sur sa vie intime, c’est simplement une enquête sur l’entourage d’Eric Zemmour. Après Eric Zemmour fait ce qu’il veut, on n’a pas de commentaire à faire.”, a-t-il continué sur BFMTV.





Le polémiste n’a pas tardé à critiquer cette Une et s’est exprimé sur Twitter en déclarant qu’il ne se laissera pas intimider.

Qui est Sarah Knafo?

Magistrate à la Cour des Comptes, Sarah Knafo est âgée de 28 ans est diplômée de l’ENA. Elle sort de la promotion Molière en 2019 et était une des meilleures.