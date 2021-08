Eric Zemmour s'insurge de son bannissement d’Instagram: “Ils ne peuvent pas faire taire tout un peuple”

Eric Zemmour banni d'Instagram

Eric Zemmour, polémiste vedette de CNews et chroniqueur au Figaro, a affirmé jeudi sur Twitter que son compte officiel avait été banni d'Instagram dénonçant une "censure". Interrogé par l'AFP, la communication en France d'Instagram, une filiale de Facebook, a précisé qu'une investigation était en cours.

"Ce matin, Instagram a pris la décision arbitraire de bannir mon compte officiel. Les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Microsoft, ndlr) se sont engagés dans une lutte féroce contre les peuples qui ne veulent pas mourir", s'insurge-t-il dans un tweet. "Ils peuvent me censurer, mais ils ne peuvent pas faire taire tout un peuple #STOPCensure", conclut le polémiste à qui l'on prête des ambitions présidentielles.





Même s'il ne s'est jamais déclaré ouvertement candidat à l'élection présidentielle, l'éditorialiste dispose du soutien de l'association "Les amis d'Eric Zemmour" qui a décroché son agrément début juillet auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques pour financer un parti politique du même nom.





Dans la foulée du tweet d'Eric Zemmour, une pétition a été lancée par l'association pour le soutenir "contre la censure et le gouvernement des juges". Poursuivi à de multiples reprises pour ses propos, l'éditorialiste doit être à nouveau jugé le 8 septembre pour "provocation à la discrimination" et "injures raciales" après des propos sur les migrants mineurs isolés, qu'il a qualifiés de "voleurs", "assassins" et "violeurs" sur CNews en septembre 2020.

Sur Instagram, plusieurs comptes relayant des propos d'Eric Zemmour étaient disponibles, dont l'un renvoyant à un site de soutien pour l'élection présidentielle gérée par l'association "Comités Zemmour".