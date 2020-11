Estelle Denis vire Raymond Domenech de son plateau après un commentaire déplacé

Raymond Domenech et Estelle Denis

En couple depuis 2008, Estelle Denis et Raymond Domenech forment un sacré duo à la télé et dans la vraie vie. Mais lundi 16 novembre, dans l’émission “L’Équipe d’Estelle”, l’animatrice a été forcée de virer son compagnon, également chroniqueur dans le programme, du plateau suite à une remarque très limite.

Lundi 16 novembre, Estelle Denis et ses chroniqueurs ont abordé la polémique autour d’Amandine Henry dans “L’Équipe d’Estelle”. La footballeuse française a proféré de graves accusations à l’encontre de la sélectionneuse Corinne Diacre, l’accusant d’instaurer un climat de terreur au sein de l’équipe. “Je voyais des filles pleurer dans leur chambre, je pleurais dans ma chambre. Ça a été un chaos total”, a-t-elle notamment confié dans l’émission “Canal Football Club”.





“Aussi con*** que les hommes”





Fort de son expérience à la tête de l’équipe des Bleus, Raymond Domenech a souhaité s’exprimer sur cette polémique. L'homme s’est dit “scandalisé" par les propos tenus par la jeune femme. Il a notamment rappelé que le respect de la hiérarchie est primordial dans le sport, et ce, jusque dans les vestiaires. L’ancien entraîneur de l’équipe nationale française de football est allé encore plus loin, se permettant une remarque très limite. “Surtout, le point sur lequel je voudrais insister, c’est qu’on croyait que la femme était l’avenir de l’homme, mais dans le football, on se rend compte finalement qu’elles peuvent être aussi con*** que les hommes”, a-t-il lancé.