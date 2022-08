États-Unis : sa demande de visa rejetée, Sidy Diop fond en larmes

Sidy Diop risque de ne pas prendre part à l’Afro-Fest, organisé par Mo Gates et prévu le 23 septembre prochain à Time Square, à New York (Etats-Unis). Sa demande de visa a été rejetée par l’ambassade américaine à Dakar.



L’artiste a mal vécu la nouvelle. D’après kawtef.com, qui donne l’information reprise par Bés Bi-Le Jour, Sidy Diop a fondu en larmes en apprenant le rejet de sa demande de visa.



Ainsi après Viviane et Wally Seck, qui devaient se produire au Canada et aux Etats-Unis, un autre chanteur essuie un refus d’entrer sur le sol américain.