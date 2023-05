Eurovision 2023 : la Suède triomphe, la France est 16e

Loreen a marqué les esprits du jury et du public avec « Tattoo ». La Zarra est arrivée à la 16e place.



EUROVISION 2023 - La Suède a remporté le 67e concours de l’Eurovision, ce samedi 13 mai à Liverpool, en Angleterre. Loreen a permis à son pays de décrocher la victoire grâce à la chanson Tattoo.



Loreen succède ainsi à Kalush Orchestra, le groupe de rap ukrainien qui avait gagné la dernière édition du concours en 2022, avec son titre Stefania. La Finlande et son représentant, Käärijä, a fini à la deuxième position.



La représentante de la Suède devance ainsi La Zarra, venue interpréter son tube electro disco Évidemment. La chanteuse, originaire du Canada, a remporté 104 points et est arrivée à la 16e place du classement, poursuivant ainsi la disette pour la France. La dernière victoire française remonte à 1977, avec L’oiseau et l’enfant de Marie Myriam.





De son vrai nom Lorine Zineb Nora Talhaoui, Loreen a été découverte en Suède au tournant des années 2000 dans la version locale de Nouvelle Star, émission où elle a terminé en demi-finale. Ce n’est qu’en 2012 qu’elle perce vraiment avec son album Heal.