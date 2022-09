[Découverte] FEFA : Les prémices d’une belle carrière

A la decouverte de Fefa, artiste chanteuse

L’artiste Khady Diallo plus connue sous le nom d’artiste, FEFA fait sensation dans le show-biz. Cette Sénégalaise qui se distingue par la force de ses textes et sa voix travaille déjà avec des maisons de production de renom. Ses premières compositions ont été largement partagées. Ses débuts sont prometteurs.





Elle est promise à un bel avenir dans le show-biz. Ses prémices dans l’univers musical laissent présager qu’elle aura droit au chapitre dans un monde où la réussite n’est pas toujours au rendez-vous. Mais Khady Diallo, appelée aussi FEFA a des atouts à faire valoir. Les promoteurs peuvent bel et bien miser sur elle. Sa voix porte et elle sait également enrober des messages dans des textes puissants. L’écrivain Victor Hugo avait exalté la puissance du verbe. FEFA capte les amateurs, les férus de la musique par la puissance qu’elle confère à ses compositions.





Elle a su utiliser les réseaux sociaux particulièrement Tik Tok pour se vendre et vendre sa musique. En si peu de temps, elle est sortie de l’ombre et elle est en passe de marquer son entrée sur la scène musicale. Pourtant, c’est en 2020 qu’elle a pris la décision de se lancer avec conviction et ambition. Sa première production, une parodie de Oulalah du rappeur Samba Peuz fait du tabac. Le succès de cette composition se mesure par des feed-back de ses amis et le flux soutenu de ses followers sur Tik Tok.





Les fans et les followers convaincus par son talent réclament aujourd’hui plus de productions. C’est dans cette foulée, qu’elle peaufine ‘’ la parodie de Lamou Saff de Jeeba’’, une composition qui confirme ses talents.





Cette chanson a été largement partagée. Résultats : elle a été repérée par des labels et des producteurs. Sa carrière musicale est en train de prendre le dessus sur ses études. Khady Diallo avait dans son agenda de terminer sa licence en géographie. " Je voulais d'abord terminer mes étude­s. J'avais comme principal objectif ma licence car j'étais en troisième année en géographie humaine et il fallait que je décroche ce diplô­me pour moi et pour ma famille", déclare­-t-elle. L’artiste n’aime pas tout attendre des autres, ni mettre tous ses œufs dans le même panier. C’est pour cela qu’elle a été assistante logistique pour financer sa formation en Master en communication stratégique et digitale.





Grâce à son talent, FEFA a eu la chance d’obtenir un contrat avec le label de Mondial entertainment basé en France. De ce contrat, seront produits la chanson Awa et le clip ‘’ Lamou Sall’’. "Awa", la par­odie de Oulalah du rappeur Samba Peuzi, était un moyen pour la jeune dame de sen­sibiliser sur les inégalités. Elle rend aussi hommage aux femmes.





La version comique de ‘’ Lamou Sall’’ a plus accroché les fans. Elle a su tourner en dérision les célibataires ; la pression sociale que ces derniers subissent dans les sociétés comme les nôtres a été mise en bouche. A la vérité, ces derniers n’ont pas les cartes en main pour tourner la page de leur vie de célibat. "Le mariage, c'est comme la mort ça arrivera quand ça arr­ivera et on ne sait pas c'est pour quand­", dit-elle.





FEFA à l’image de beaucoup de personnes qui ont marqué leur métier est sortie de nulle part. Elle a grandi dans un quartier de Pikine. Ici, elle se fait remarquer par son feel­ing de star américai­ne avec son style ve­stimentaire mais surtout à travers sa voix. " Ma tendre enfance a été bercée par les stars américaine­s. Elles m'ont toujo­urs émerveillée surt­out Ciara qui était ma préférée", justifie la chanteuse. De plus, la diva américa­ine reste la référen­ce de Khady. Elle avoue s'ins­pirer du parcours et des exploits de l'a­rtiste planétaire qui a réussi à toucher beaucoup de générat­ions.





La chanteuse dévelop­pe une approche part­iculière. Actuellement, elle fréquente une école de danse, elle veut être une artiste complète. C’est pour cette raison qu’elle fera d’autres sacrifices pour maîtriser l’utilisation des instruments de musique.