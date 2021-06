Fête de la musique: Justin Bieber et sa femme Hailey ont été reçus à l'Elysée

C’est une visite qui n’était pas inscrite à l’agenda d’Emmanuel Macron. La star de la chanson Justin Bieber et son épouse, Hailey Bieber, ont été reçus ce samedi 21 juin à l’Elysée “pour un visite du Palais”, indique l’AFP, confirmant une information de Voici, qui croit de son côté savoir que la visite a duré une heure.



De passage à Paris, l’artiste canadien aurait lui-même demandé à Emmanuel Macron de le rencontrer, selon nos confrères de BFMTV. Les deux hommes se seraient rencontrés “dans l’après-midi à l’occasion de la Fête de la musique” et auraient “discuté de questions relatives à la jeunesse”, précise cette même source.



Un peu plus tard dans la soirée, le chanteur a posté sur Instagram une photo de leur rencontre avec le président français et sa femme Brigitte Macron.



Cela faisait quelques jours que les fans du couple star avaient repéré leur présence dans les rues de Paris, à en croire plusieurs photos et vidéos postées sur les réseaux sociaux, et montrant les amoureux sortant d’un restaurant ou encore d’un hôtel.



D’autres musiciens ont été invités à l’Elysée ce lundi à l’occasion de la Fête de la musique. Jean-Michel Jarre et Marc Cerrone, qui ont d’ailleurs reçu la Légion d’honneur un peu plus tôt dans la journée, se sont produits dans la cour de l’Elysée avec plusieurs artistes de la jeune génération électro comme NSDOS, Irène Dresel, Crystal Murray et Glitter.



Emmanuel Macron a rappelé que cette fête se déroulait “dans le moment un peu particulier” de la sortie de la pandémie, en remerciant particulièrement les jeunes “qui ont fait beaucoup d’efforts”.



Dans la matinée, il avait présidé une réunion avec les responsables du monde de la nuit pour annoncer que les concerts avec du public debout seront à nouveau autorisés en France à partir du 30 juin et les discothèques rouvriront à compter du 9 juillet, après 15 mois de fermeture.