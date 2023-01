Fin d'année : Le pyjama à plus de 2 000 euros de Messi en rupture

Le pyjama à plus de 2 000 euros de Messi en rupture

Lionel Messi a bien marqué le début de l'année 2023. À travers son image, le champion du monde a souhaité ses vœux aux fans, en posant avec son épouse, lui en "pyjama".

Arborant une chemise vert foncé et des liserés orange, sur un short aux mêmes couleurs, le joueur argentin a fait part de sa joie pour décrire une année inoubliable, marquée par une victoire en Coupe du monde.





Plus que le contenu du message en lui-même, c’est la tenue du n°10 albiceleste, ressemblant à un pyjama, qui a beaucoup fait réagir.





Nombreux sont les internautes qui ont commenté la tenue de l’international argentin. Un ensemble en satin, à motifs colorés de la marque italienne Gucci, qui vaut 2 133 euros. La chemise est disponible à la vente pour 950 euros, tandis que le short est à 1 183 euros.





D'après "la Republica", en l’espace de quelques heures, la chemise et le short n’étaient plus disponibles sur plusieurs sites de vente en ligne, même si de nombreux internautes et admirateurs du joueur ont fait part de leur dépit et de leur amertume sur les réseaux sociaux.