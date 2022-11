Fini les jets privés et les voitures de luxe, ce célèbre influenceur s'affichera en prison

Hushpuppi arrêté en Amérique pour blanchiment d

Qui veut voler trop près du soleil se brûle les ailes. Telle est la morale de l’histoire de Ramon Abbas. Plus connu sous le pseudonyme “Hushpuppi”, cet influenceur nigérian de 40 ans vient d’être condamné à onze ans de réclusion par la justice américaine pour fraude et blanchiment d’argent. Abbas, qui affichait un train de vie luxueux sur Instagram, était en réalité un criminel de grande envergure.





Voyages en jet privé, voitures, montres et vêtements de luxe: comme tant d'autres influenceurs sur ce réseau social, Hushpuppi vendait du rêve à ses 2,5 millions d’abonnés sur Instagram. Installé à Dubaï, le Nigérian était arrivé au sommet. Plus dure fut la chute.





Et pour cause, le quadragénaire n'était pas qu'un simple influenceur. Il était surtout, aux yeux du FBI, l’un des blanchisseurs d'argent les plus prolifiques au monde.





Un brouteur devenu star des réseaux sociaux

Abbas a démarré ses méfaits en tant que simple “brouteur” au début des années 2010 et a rapidement gravi les échelons de la cybercriminalité. Piratage, usurpation d’identité, escroquerie, ou encore fraude bancaire: rien n'arrêtait Hushpuppi, qui a volé et blanchi plusieurs de millions de dollars durant sa carrière de malfaiteur.

En 2019, il a ainsi aidé à blanchir quelque 14,7 millions de dollars volés par des pirates nord-coréens dans une banque de Malte, en faisant transiter l’argent par des banques en Roumanie et en Bulgarie, selon les procureurs américains.





Arrêté à Dubaï

Il a également aidé à blanchir des millions de livres sterling volées à une entreprise britannique ainsi qu’à un club de Premier League, a obtenu qu’un cabinet d’avocats basé à New York transfère près de 923.000 dollars sur un compte criminel et a reconnu dans un accord de plaidoyer avoir aidé à escroquer une personne au Qatar qui cherchait à obtenir un prêt de 15 millions de dollars pour construire une école, ont détaillé les procureurs fédéraux.





Des méfaits qui ont logiquement attiré l'attention du FBI. Dans le viseur des Américains, Ramon Abbas a été arrêté dans sa tour d’ivoire dubaïote en 2020 avant d’être extradé vers les États-Unis et enfermé dans une prison de Los Angeles. Il a plaidé coupable de complot et de blanchiment d'argent en 2021. Il encourait jusqu’à 20 ans de réclusion.