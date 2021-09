Florence Foresti sur la cérémonie des César 2020 : “J’ai certainement fait preuve de maladresse ou de mauvais goût”

Hier soir, l'humoriste Florence Foresti était l'invitée d'Anne-Elisabeth Lemoine dans 'C à vous', sur France 5.



Maîtresse de cérémonie des César 2020, Florence Foresti avait fait naître une forte polémique en multipliant les allusions au réalisateur accusé d’agressions sexuelles, Roman Polanski.





Dès le début de la cérémonie, Florence Foresti donnait le ton : “Bonsoir, bienvenue à la cérémonie des taulards !… Euh, des César. Il parait qu’il y a des gros prédateurs… Euh, producteurs dans la salle. Ça tombe bien, je suis bien équipée… pour signer les gros contrats ! Pour le photocall vous ferez attention à poser de face mais aussi de profil, ça peut toujours servir“, lançait l’humoriste qui avait également évoqué l’affaire Weinstein, et le monde du cinéma.





Je suis très fière de mes textes



Face à Anne-Elisabeth Lemoine, Florence Foresti s’est défendue en expliquant qu’elle était ‘très fière de mes textes, très contente de ce que j’ai fait’. “Vous savez, ce soir-là la tension était palpable. C’était… Vous ne pouvez pas savoir ce par quoi on est passés. Moi on essayait de m’épargner, on ne me disait rien, mais il y avait des manifs dehors, et moi on me maquillait : ‘Tout va bien !”, me disait-on.



Sur ses prises de position autour de Roman Polanski, Florence Foresti ne regrette rien : “Si je n’en avais pas parlé… On ne peut pas faire l’impasse sur ce sujet qui était devenu un sujet de société dont s’étaient emparées les féministes. Chacun avait son avis et j’en avais un aussi, on ne peut pas faire semblant. Moi je vis dans un monde où je n’étais pas là pour servir les gens qui étaient dans la salle à tout prix. J’ai certainement fait preuve de maladresse ou de mauvais goût mais c’est le risque à prendre pour un humoriste. On doit essayer, au risque de se tromper, mais on doit essayer d’être intègre et d’amuser“, a tenté d’expliquer Florence Foresti.