Florent Pagny s’attaque aux réseaux sociaux: “Ces outils sont malsains”

Florent Pagny, Chanteur

Partager sa vie sur les réseaux sociaux, très peu pour lui. Visiblement, Florent Pagny préfère entretenir le mystère. “Nous devons rester un peu inaccessibles”.





Florent Pagny a un avis très tranché sur les réseaux sociaux, qu’il voit plutôt d'un mauvais œil. Dans une interview pour le magazine Notre Temps, le chanteur, qui sort son nouvel album baptisé “L’Avenir", a partagé son avis sur ces outils qu’il se refuse à utiliser en tant qu’artiste.





“J’ai commencé à m’intéresser à Instagram, mais j’ai très vite mesuré l’intrusion, l’addiction aussi, tout ce que je n’aime pas”, a-t-il lancé. “Je pense que ces outils-là sont malsains et d’autant plus pour les artistes. Nous devons rester un peu inaccessibles”.





Florent Pagny est fier d’avoir connu son public “avant tout ce cirque”. “Le voyeurisme, l’obsession du nombre de followers, c’est assez pathétique", a-t-il encore ajouté. “Et puis cela ne fait pas vendre de disques ni de places de concert”.