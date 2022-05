Florent Pagny va se retirer temporairement de la vie publique pour soigner son cancer

Florent Pagny, Artiste chanteur

Après avoir remporté la 11e saison de “The Voice France” avec sa candidate Nour, âgée de 16 ans à peine, Florent Pagny a annoncé dans les colonnes du magazine Gala qu’il allait se retirer temporairement de la vie publique pour soigner son cancer du poumon.





Une belle victoire pour Florent Pagny, qui se bat actuellement contre un cancer du poumon. Le coach de 60 ans et sa candidate Nour ont remporté la finale de “The Voice France” ce samedi soir en direct sur TF1. Dans les colonnes de Télé Star, l’adolescente de 16 ans a évoqué la maladie de son coach: “C’est sûr qu’on a été tous choqués par la nouvelle, on s’inquiétait pour lui. Mais finalement, c’était plus de peur que de mal parce que quand je l’ai revu, je l’ai trouvé en forme, toujours avec le sourire. Il est très fort. C’est un homme extraordinaire. Il est incroyable."





Si Florent Pagny a toujours fait bonne figure lors de ses dernières apparitions publiques, et ce, malgré son traitement chimiothérapique, l’homme a décidé de prendre du temps loin des caméras pour sa guérison. En effet, dans une interview pour le magazine Gala, le chanteur a annoncé qu'il allait se retirer temporairement de la vie publique maintenant que la 11? saison de “The Voice France" a pris fin. “Après The Voice, j’enchaîne avec ma dernière chimiothérapie, et après, c’est fini! Je vais me retaper, profiter de la vie, de mes proches près de la nature et c’est une chance”, a-t-il confié. “Je ferai des contrôles régulièrement pendant ces six mois de pause. Ensuite, je reviendrai."





“Il faut que je me remplume”

Le chanteur est ensuite revenu sur son traitement en précisant: “J’ai passé la chimio pure, celle qui castagne, accompagnée de rayons: mal de cœur pendant douze jours, ça ne rigole plus! Tu sais, le mal de mer que tu gardes alors que tu es sur la terre ferme depuis une semaine. Les deux premières étaient plus faciles, car elles associaient chimio et immunothérapie.” Enfin, l’homme a évoqué son avenir musical: “Mes plus proches m’ont écrit un titre, mais il faut d’abord que je me remplume un peu avant de l’enregistrer, car j’ai perdu du muscle. (...) Je n’ai pas chanté depuis un bout de temps."