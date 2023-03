Football : un joueur renonce à la Premier League pour devenir un acteur porno

Damian Oliver avait le droit de rêver à une belle carrière dans sa prime jeunesse. Ce joueur anglais a longtemps évolué dans les catégories de jeunes de Crystal Palace en Premier League. Il était sur le point de signer un contrat professionnel quand son destin bascule subitement. Il est arrêté par la police pour une affaire de drogue à 17 ans.





Le jeune homme avait vu un peu plus tôt ses parents se séparer. Il a donc vécu avec ses grands-parents. A sa sortie de prison, il a renoué avec le football, mais décide finalement de quitter le terrain pour le lit. En clair, Damian est devenu un acteur porno amateur.





« C’était effrayant »





En parallèle, il travaillait comme peintre-décorateur, jusqu’à sa rencontre avec l’actrice des films pour adulte Sophie Anderson. Il décide alors de se consacrer entièrement à la pornographie.





Dans le podcast "Anything Goes With James English", l’Anglais a raconté son premier tournage et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il n’en garde pas un bon souvenir. « C’était effrayant. J’étais sur mon premier plateau, le caméraman était un grand Irlandais chauve. Il faisait peur. Je devais sortir mon sexe, et commencer. J’ai tellement transpiré que j’ai glissé sur ma propre sueur. Nous avons dû couper beaucoup. J’ai dû plier ma partenaire sur le canapé, mais je n’arrêtais pas de glisser » a raconté l’Anglais. Il dit avoir pensé qu’être acteur porno serait meilleur qu’un métier de footballeur, mais « ce n’est pas aussi bon ».





Payé 150 euros pour son premier tournage