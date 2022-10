Fortune : l’impressionnante collection de voitures de luxe de Khaby Lame

Khaby Lame aime les grosses voitures. De luxe. D’après le magazine Fortune, repris par Les Echos, l’un des visages les plus connus sur Tik Tok collectionne les bolides.



Dans son garage, précise la même source, il possède une Mercedes AMG qui coûte 118 millions 140 mille francs CFA. On y repère aussi deux Range Rover. Un Sport à 68 millions 640 mille et un Evoque à 30 millions 624 mille.



Et ce n’est pas tout. Fortune rapporte que Khaby Lame est propriétaire aussi d'une Jeep Compass d’une valeur de 17 millions 678 mille 100. Ce qui fait un total d'un peu plus de 235 millions en grosses caisses.



Khaby Lame compte 149,6 millions de followers sur Tik Tok. Ses vidéos cumulent 2,4 milliards de vues. Ses publications sont rémunérées 495 millions l’unité.