Fraîchement célibataire, Brad Pitt tente un rapprochement avec Angelina Jolie

Brad Pitt tente un rapprochement avec Angela Jolie

Après sa rupture avec le mannequin Nicole Poturalski, Brad Pitt serait-il en train de se rapprocher d’Angelina Jolie, son ex-compagne? C’est ce qu’affirme le Sun. Selon le journal britannique, l’acteur ferait tout pour apaiser les tensions avec la mère de ses enfants.

“Brad Pitt est désespéré”, rapporte le Sun. Depuis sa rupture avec Nicole Poturalski, l’acteur serait prêt à tout pour apaiser les tensions avec Angelina Jolie, tentant un ultime rapprochement. Selon le Sun, les deux se seraient retrouvés au domicile de l’actrice récemment.





“Il est resté environ une heure et demie, puis il s’est échappé via une sortie privée qu’il n’utilisait pas avant. Il faisait clairement tout ce qu’il pouvait pour ne pas être vu”, a raconté une source au Sun. “Il est désespéré, et veut que toute cette laideur se termine”, a confié une autre source. “Quelle que soit la décision du juge, ils élèveront ensemble leurs enfants pour le reste de leur vie.”





