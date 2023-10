France : Omar Sy critiqué pour son silence, après l’attaque du Hamas contre Israël

La violente attaque du Hamas contre Israël, samedi dernier, a été vivement condamnée en France où vit une importante communauté juive. Certains Français, à l’instar du célèbre animateur télé Cyril Hanouna, auraient souhaité que l’acteur Omar Sy prenne publiquement la parole pour réprouver ce raid contre l’Etat hébreu.





« J’aime beaucoup les deux, mais aujourd’hui, il faut condamner ça »





Dans son émission "Touche Pas à Mon Poste", hier mercredi 11 octobre, il a ouvertement critiqué le silence du cinéaste et de Kylian Mbappé. « Quand on a tweeté pour les Ouïghours, c’est très bien. Il faut le faire, mais quand on a tweeté pour tous les drames, pour l’Ukraine… Kylian Mbappé, Omar Sy, si vous me regardez… J’aime beaucoup les deux, mais aujourd’hui, il faut condamner ça », a déclaré Cyril Hanouna.





L’une de ses chroniqueuses, en l’occurrence Géraldine Maillet, a été un peu plus sévère vis-à-vis de l’acteur français. Pour elle, son « silence est dégueulasse ».





« Il monte au créneau à chaque fois et là, c’est un silence dégueulasse. C’est tellement un manque de courage… Je ne sais pas où il est, où il vit… Il donne tout le temps des leçons de courage contre le racisme et là, franchement, il n’est pas du tout au rendez-vous », a-t-elle lâché.