[Vidéo] Gala de Gana Guèye : Neymar chipe au Sénégal le ballon de la finale de la CAN 2021

Gala de Gana Guèye : Neymar chipe au Sénégal le ballon de la finale de la CAN 2021

Le ballon de la finale de la CAN 2021, remportée par le Sénégal, est désormais la propriété de Neymar. Il était mis aux enchères jeudi dernier lors de la soirée de charité organisée à Paris par l’association «For Hope» de Idrissa Gana Guèye au profit des enfants atteints de cancer et de VIH.





D’après Le Quotidien, qui donne l’information dans son édition de ce samedi, l’attaquant du PSG a acquis l’objet à 100 millions de francs CFA. La star brésilienne a doublé son coéquipier Kylian Mbappé, qui voulait repartir avec le cuir qui porte la signature de tous les Lions champions d’Afrique.





Cette bonne action de Neymar est à saluer. Il a sans doute fait chaud au cœur à Gana Guèye. Mais certains Sénégalais ne manqueront pas d’avoir un pincement au cœur lorsqu’on mesure le poids du symbole que représente le ballon en question. Celui-ci avait sa place au musée Pape Bouba Diop, niché au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio.





Me Augustin Senghor, qui a assisté aux enchères, n’avait peut-être pas les moyens de rivaliser avec Neymar ou Mbappé. Mais, il aurait pu user de son entregent et solliciter l’appui de l’État du Sénégal afin que ce symbole de la première victoire des Lions à la CAN demeure une propriété nationale.