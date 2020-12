George Clooney défend Tom Cruise après son coup de colère: “Il n’a pas tort”

George Clooney apporte son soutien à Tom Cruise

George Clooney a dit “comprendre” le coup de sang de Tom Cruise sur le tournage de “Mission Impossible 7". Lundi, le journal britannique The Sun a partagé un enregistrement de près de 3 minutes dans lequel on peut l’entendre s’énerver violemment contre ses équipes pour non-respect des règles sanitaires. “Je ne l’aurais pas dit de cette manière, mais je comprends pourquoi il a fait ça”, a commenté George Clooney.





Invité de l’émission Howard Stern Show ce jeudi 16 décembre, George Clooney a apporté son soutien à Tom Cruise, qui a été surpris en train de crier sur les équipes de tournage de “Mission Impossible 7" à Londres.





“Je ne l’aurais pas dit de cette manière (...) Vous êtes en position de pouvoir et c’est délicat, n’est-ce pas?”, a-t-il d’abord déclaré avant de poursuivre: “Mais vous avez une responsabilité envers tous les autres et il a tout à fait raison. Vous savez, si la production baisse, beaucoup de gens perdent leur emploi. Les gens doivent comprendre cela et être responsables”.





“Je comprends pourquoi il l’a fait”, a ajouté l’acteur. “Il a tout à fait raison sur ce sujet”.

Le coup de gueule de Tom Cruise - d’une durée d’environ deux minutes - a été partagé par le Sun. Selon le média britannique, l’acteur, qui est également producteur de la franchise “Mission Impossible”, aurait remarqué que deux membres de l’équipe se tenaient trop près l’un de l’autre. “Je ne veux plus jamais revoir ça. Jamais. Et si vous le refaites, vous êtes virés, si je vous revois faire ça, c’est fini pour vous”, peut-on notamment l’entendre dire.





“Nous sommes la référence absolue. Les tournages à Hollywood reprennent grâce à nous. Parce qu’ils croient en nous et en ce que nous faisons”, ajoute-t-il en hurlant. “Je suis au téléphone avec les p*tains de studios chaque soir, les compagnies d’assurance, les producteurs, ils nous observent et nous citent en exemple pour faire leurs films. Nous créons des milliers d’emplois, enfoirés”.





Soutiens

George Clooney n’est pas la seule célébrité à avoir pris la défense de Tom Cruise. L’actrice Hilarie Burton (“Les frères Scott”, “FBI: Duo très spécial”) a commenté sur Twitter: “Je ne l’ai jamais autant aimé! Est-ce que je peux diffuser ça quand je vais au supermarché?”





“Pour information, Tom Cruise a raison”, a ajouté l’acteur Josh Gad.