George Clooney demande aux médias de ne pas publier de photos de ses enfants

George Clooney interdit aux médias de publier la photo de ses enfants

L'acteur américain George Clooney a publiquement demandé aux médias de s'abstenir de diffuser des photos de ses enfants, afin d'éviter de les mettre en danger.





La star du film "Ocean's Eleven" met en avant le fait que son épouse, Amal Clooney, soit une avocate spécialisée dans la défense des droits humains. À ce titre, elle se retrouve aux prises avec des gens potentiellement dangereux et les enfants du couple pourraient devenir des cibles, plaide-t-il.





"Le travail de ma femme l'amène à affronter et à poursuivre en justice des organisations terroristes et nous prenons toutes les précautions possibles pour garder notre famille en sécurité", écrit George Clooney dans une lettre ouverte publiée par Variety et d'autres revues spécialisées. "Nous ne pouvons pas protéger nos enfants si n'importe quelle publication met leurs visages en première page", affirme l'acteur américain.





La star, qui incarna le justicier masqué dans "Batman et Robin", précise avoir envoyé sa lettre "au Daily Mail et à d'autres publications". Il explique avoir eu l'idée de cette lettre après avoir découvert sur internet des photos du fils de l'actrice Billie Lourd, âgé de seulement un an. Billie Lourd est la fille de Carrie Fisher (la princesse Leia de Star Wars).





Ne pas mettre leur vie en danger

"Je suis une personnalité publique et j'accepte les photos, souvent intrusives, comme faisant partie du prix à payer pour faire mon travail", poursuit Clooney. "Ce n'est pas le cas de nos enfants", insiste-t-il. "Nous n'avons jamais vendu une photo de nos enfants, nous ne sommes pas sur les réseaux sociaux et nous ne publions jamais de photos, car cela mettrait leur vie en danger", ajoute l'acteur oscarisé.





"Nous espérons que vous êtes d'accord sur le fait qu'il est moins important de vendre de la publicité que d'éviter à des enfants innocents d'être pris pour cible". George et Amal Clooney ont des jumeaux, nés en 2017.