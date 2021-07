George Clooney vient en aide aux sinistrés en Italie

George Clooney et sa femme viennent en aide aux sinistrés d'Italie

Présent en Italie au moment des inondations qui ont touché le nord de l’Italie en début de la semaine, George Clooney n’a pas hésité à aller sur le terrain et venir en aide aux sinistrés.

Le comédien résidait avec sa femme Amal et leurs enfants dans leur maison de vacances sur le pittoresque lac de Côme lorsque leur village a été frappé par des pluies torrentielles.

Les cours d’eau sont sortis de leur lit et la route devant la propriété de la star, la Villa Oleandra, à Laglio, s’est transformée en rivière.





Les villages entourant le lac ont été frappés par des coulées de boues et des inondations, et plus de 60 personnes ont dû être secourues. Heureusement pour l’acteur, aucun dégât n’est à déplorer chez lui.