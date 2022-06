Gérard Piqué-Shakira , au bord de la rupture

C'est un véritable coup de tonnerre qui enfle la Toile. L'international espagnol du Fc Barcelone, Gérard Piqué, et sa femme Shakira seraient séparés à cause de l'infidélité du footballeur, selon nos confrères du journal ‘’Gentsu’’ qui donnent l'information.





L’amour n’est pas un long fleuve tranquille et ce n’est pas Shakira qui dira le contraire. Depuis quelques heures, les internautes sont sous le choc : Gérard Piqué l’aurait trompée. Depuis, ils seraient même séparés.





Gérard Piqué et Shakira sont en couple depuis 2011. De leur relation, les deux tourtereaux ont donné naissance à Sasha (2015) et à Milan (2013).





Cela dit, les parents n’ont jamais cherché à se marier. Bien que leurs métiers leur fassent avoir des emplois du temps compliqués, la chanteuse n’a pas tari d’éloges concernant le père de ses enfants, puisqu’elle a déclaré dans les colonnes de ‘’Hello’’ : ‘’C’est comme d’être mariée à un soldat, sauf qu’il ne risque pas de mourir au combat. Gérard est basé à Barcelone et ne peut pas voyager – ils ont quelques jours de congé par mois, mais sinon, il doit être là pour l’équipe presque chaque jour, à s’entraîner et à jouer des matchs (…) Depuis la naissance des enfants, il révèle un côté doux. C’est lui qui change les couches et il est là pour eux comme pour moi.’’





Mais aujourd’hui, le cœur n’est plus à la fête, puisqu’une polémique a éclaté sur les réseaux sociaux.





L’annonce a retourné la Toile. Selon ‘’El Periodico’’, celle qui aurait fait un barbecue avec Rick Ross et Rohff aurait été trompée par Gérard Piqué. Après cette trahison avec une autre femme, le sportif vivrait tout seul dans un appartement à Barcelone et passerait son temps à faire la fête.





Une nouvelle qui en a choqué plus d’un(e). À tel point que Shakira s’est retrouvée en Top Tendances sur Twitter.