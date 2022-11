Grammy Awards 2023 : Beyoncé nommée dans neuf catégories, favorite de cette édition

La chanteuse Beyoncé s’est retrouvée en tête des nominations pour la nouvelle édition des Grammy Awards 2023, ce mardi 15 novembre, alors qu’on été révélés les noms des artistes en lice dans chaque catégorie. Elle passe ainsi devant le rappeur Kendrick Lamar, la diva pop britannique Adele et Brandi Carlile.



Son album « Renaissance », véritable succès depuis sa sortie en juin dernier, sera en compétition pour l’album de l’année avec « 30 » d’Adele, « Harry’s House » de Harry Styles, « Special » de Lizzo, et bien d’autres. Les prix seront remis lors d’une cérémonie à Los Angeles, le 5 février.