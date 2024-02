Grammy Awards 2024: Céline Dion fait son apparition

Les Grammy Awards 2024 ont été célébrés, ce dimanche. Pour l’événement de cette année, la star canadienne Céline Dione a fait une grosse surprise à ses amis. Elle a été présente pour remettre le prix de l’album de l’année à l’interprète de « Shake It Off », Taylor Swift . Un moment fort en émotions entre la star et l’assemblée.



En effet, Céline Dion est arrivée au bras de son fils aîné René-Charles et sous un tonnerre d’applaudissements. « Merci à tous, je vous aime aussi. Quand je dis que je suis heureuse d’être ici, je le pense vraiment du fond du cœur », s’est-elle réjouie.



Rappelons qu’en 2022, elle avait annoncé être atteinte du Stiff-person syndrom autrement appelé syndrome de la personne raide. Son apparition surprise a, alors, soulagé ses amis qui se réjouissent de l’amélioration de son état de santé.