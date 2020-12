Gros malaise entre Sophie Davant et Dadju après un malentendu

Dadju mal à l'aise avec Sophie Davant

Invités sur le plateau de l’émission “On est presque en direct” présentée par Laurent Ruquier, l’animatrice Sophie Davant et le chanteur Dadju ont été très mal à l’aise après une bourde du chanteur.





Ce samedi 12 décembre, Laurent Ruquier recevait Sophie Davant et Dadju dans un nouveau numéro de “On est presque en direct” sur France 2. Les deux célébrités ont été victimes d’un gros quiproquo.

Laurent Ruquier a demandé à Sophie Davant si elle avait déjà eu le plaisir de recevoir Dadju dans l’une de ses émissions. “On a fait C à vous”, a lancé le chanteur. “Ah non C à vous ce n’est pas moi”, a alors immédiatement rétorqué l’animatrice, quelque peu irritée.





“Pardon”





“Ça c’est Anne-Elisabeth Lemoine”, a souligné Laurent Ruquier. “On était ensemble”, a précisé Dadju. “J’aime bien foutre mes invités mal à l’aise dès le départ”, a plaisanté l’animateur de France 2.