[Vidéo] Guerre des vendeuses de "khessal": Ce qu'il en est réellement

Guerre des vendeurs de Khessal

Elles sont appelées les "chimistes". Elles concoctent elles-mêmes des savons, gels de bain, crèmes et laits de corps avec leurs propres ingrédients "fétiche" pour éclaircir la peau en un temps record.





Via les réseaux sociaux, notamment Tik Tok, où elles s'assurent de la visibilité de leurs produits, ces vendeuses de "khessal" (produit pour la dépigmentation), sont finalement devenues l'attraction de la toile.





La concurrence est rude chez ces vendeuses de rêve. "Teint métisse, teint clair, teint de rêve", promettent-elles à leurs clients composés pour la plupart de femmes. Et pour se démarquer de la masse, ces "chimistes" essaient chacun de faire la promotion de leurs produits. Les unes vantent les bienfaits et l'efficacité de leurs produits cosmétiques, diplômes à l'appui. D'autres se sentent visées et déplorent la menace sur leur business.