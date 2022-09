[Photos] Guinée : Grand P et le passeport diplomatique

L'artiste chanteur international guinéen surnommé le ‘’Roi des réseaux sociaux’’, est l'un des artistes africains les plus influents dans le paysage culturel, grâce à ses millions de vues sur Youtube et ses followers sur Facebook et Instagram.



En sa qualité d'ambassadeur de la culture de son pays la Guinée, Grand P vient de recevoir des mains du président-colonel Mamadi Doumbouya son passeport diplomatique en guise de reconnaissance.



Selon Grand P, c'est un tournant décisif dans sa mission de vendre l'identité culturelle guinéenne à travers le monde.



"Ce matin, j’ai reçu des mains du chef de l’État mon passeport diplomatique. Ce passeport diplomatique s’inscrit dans le cadre de la promotion de la culture et de la destination Guinée. Merci au chef de l’Etat le colonel Mamadi Doumbouya, au peuple de Guinée pour tout le soutien depuis le début. Et que l’aventure commence", a-t-il déclaré après avoir reçu son passeport.



Un geste salué par tous les Guinéens y compris la communauté artistique.