Halima Gadj de retour au Sénégal ? L'actrice dit ...

Depuis la bande-annonce de la nouvelle série africaine, "Le futur est à nous", qui sera diffusée sur Canal+, tous les regards sont rivés sur l'actrice principale Aby Konan ou Marième Dial. Halima Gadj, de son vrai nom, Marième Dial a su conquérir le cœur de plusieurs téléspectateurs lors de sa dernière production.



Dans cette nouvelle aventure, sous le pseudo d'Aby Konan qui interprète le rôle d'une journaliste, Halima Gadj promet de marquer à nouveau la scène. Dans la saga africaine, le "Futur est à nous", elle incarne le rôle d'une jeune Sénégalaise mariée à un Ivoirien avec qui elle fait un retour au bercail, en Côte d'Ivoire.



Il faut noter que cette série quotidienne aux mille et une histoires, est également un moyen pour la star d'avoir un pied à Dakar et un autre à Abidjan, "la ville douce" qui l'a adoptée. Pour les fans qui pensaient que le Sénégal allait rester un simple souvenir pour Halima Gadj, ils seront ravis de revoir la Sénégalaise qui porte encore le drapeau du "Pays de la Téranga".



Pour rappel, l'actrice s'est installée en Côte d'Ivoire depuis quelques années maintenant, car, considère-t-elle, "Babi est doux" (Abidjan est doux).