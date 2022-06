[Vidéo] Halima Gadji refait parler d’elle : « Je suis malade et ma maladie est pire que le Sida, la Covid… »

Halima Gadji, Actrice

L’actrice Halima Gadji alias Mareme Dial a encore fait une sortie plus ou moins bizarre sur les réseaux sociaux. Avec une tête décoiffée, le visage hagard, l’actrice rendue célèbre à travers la série Maitresse d’un Homme Marié (MHDM) s’exprimait dans une vidéo sur Tik Tok. « Je vais vous dire la vérité... », commence-t-elle.





« Je suis malade et puis ma maladie là, ce n’est pas la dépression, c’est pire que Sida, c’est pire que Covid, c’est pire que toutes les pestes qui existent au monde. C’est pire que tous les virus au monde. (…) c’est à dire façon que je suis contagieuse même si tu m’attrapes, si tu m’approche à 100 m, je vais te contaminer … Donc faites attention, si vous me voyez dans la rue, il faut fuir en même temps, si je m’approche de vous, il faut fuir en même temps. Fuyez-moi, comme si vous fuyez la peste. Sinon je vais vous contaminer. Est-ce que c’est clair, est ce que cela va vous pousser à me foutre la paix », a martelé l’actrice qui semble être dans un état dépressif.