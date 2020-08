Harry et Meghan font une première apparition depuis leur nouvelle villa

Prince Harry et son épouse Meghan

Le prince Harry et sa femme Meghan Markle ont fait leur première apparition (virtuelle) depuis leur installation dans leur nouvelle villa de Santa Barbara, aux États-Unis.

Le couple royal est apparu de chez lui lors d’une vidéoconférence avec des membres du Queen’s Commonwealth Trust, un organisme de bienfaisance anglais qui défend, finance et relie de jeunes leaders qui œuvrent à changer le monde. Leur discussion était notamment consacrée à l’usage positif des médias numériques et aux mesures pouvant être prises contre le harcèlement en ligne.

Le prince Harry, 35 ans, a félicité les activistes pour leur travail et les a encouragés à continuer, avant d’ajouter qu’il se sentait “beaucoup trop vieux”. “Arrête, nous ne sommes pas vieux!” a répliqué Meghan Markle, 39 ans. “Mais c’est vrai. C’est le monde dont vous allez hériter”, a poursuivi Harry. “Et Archie”, a ajouté Meghan. “C’est à nous tous, collectivement, de faire du monde un endroit meilleur, et c’est ce que nous faisons”, a encore ajouté le prince.





Harry a également mentionné sa grand-mère, la reine Elizabeth II, et ses objectifs pour le Commonwealth. “Je pense que tout ce que ma grand-mère voulait réaliser lorsqu’elle a assumé cette énorme responsabilité, elle l’a fait”, a-t-il déclaré. “En vous écoutant, et en connaissant le large spectre que le QCT engouffre, vous êtes la définition du Commonwealth du 21e siècle (...) Vous êtes là, défendant l’égalité, le respect mutuel et l’équité”.