Harry et Meghan ont vécu une année “douloureuse”: “Ils se sont sentis isolés”

Prince Harry et Meghan Markle

L’année 2020 avait démarré en fanfare pour Meghan et Harry. Le 8 janvier de l’année dernière, le couple annonçait sa volonté de se mettre en retrait de ses fonctions royales pour vivre une vie indépendante. Mais un an plus tard, le Prince et son épouse n'ont toujours pas pu réaliser tout ce qu’ils souhaitaient. “Ils pensaient avoir plus de soutien, et comme tout le monde, ils ne s’attendaient pas à vivre une pandémie”.





“Bien qu’ils aient préparé en détail leur transition, tout ne s’est pas déroulé comme prévu”, ont déclaré Carolyn Durand et Omid Scobie, auteurs de la biographie très controversée “Finding Freedom”, à laquelle Meghan Markle aurait collaboré. “Ils ont réussi à lancer leur propre marque en un an, mais seulement après que la reine leur ait fait changer deux fois le nom. Pour l’instant, leur vie est stable, mais le chemin du succès a été très douloureux”.





Selon les auteurs, le Megxit a été particulièrement difficile pour la Duchesse, qui a dû jongler entre la maternité et quatre déménagements consécutifs. Une amie de Meghan Markle aurait ainsi confié à Carolyn Durand: “Il s’est passé beaucoup de choses. Leur nounou est revenue au Royaume-Uni lorsqu’ils ont déménagé à Los Angeles à cause de la pandémie et des restrictions qui les ont laissés assez seuls. Chaque déménagement les a fait se sentir de plus en plus isolés”.





Harry et Meghan vivaient à Frogmore Cottage, au Royaume-Uni, avant de partir au Canada pour six mois. Ils se sont ensuite installés dans une villa sur les hauteurs de Hollywood avant de s'installer dans leur résidence actuelle de Los Angeles. “Leur fils Archie n’avait nulle part où s’installer. C’était difficile de lui expliquer pourquoi ils devaient constamment changer de maison”.





Entre déménagements, affaires de famille et apparitions dans la presse, les Sussex ont ainsi vécu une année “douloureuse”. La demi-sœur de Meghan, Samantha Markle, publiera prochainement un livre sur le couple dans lequel elle promet de révéler "beaucoup de secrets". Et les choses ne vont pas beaucoup mieux avec la famille de Harry. On dit que sa relation avec son frère William est à jamais ruinée par son départ soudain. “Les autres membres de la famille royale se sentent trahis, surtout en cette année de crise où ils auraient pu compter sur Harry”.





Quant à Meghan, elle a choisi de renoncer à la citoyenneté britannique et est donc exclusivement américaine à ce jour.





“Un an plus tard, il y a encore beaucoup de nuages gris au-dessus d’eux”, a déclaré Carolyn Durand. “Ils ne peuvent qu’espérer que 2021 sera meilleure.”





Réconciliation en vue?