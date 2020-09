Hélène Ségara révèle comment elle a perdu 13 kilos

Helene Segara, chanteuse Française

Moins 13 kilos sur la balance. Hélène Ségara s’est confiée sur sa récente perte de poids, révélant par la même occasion la méthode qui se cache derrière cette nouvelle silhouette.





Plus confiante, Hélène Ségara l’est depuis sa récente perte de poids. En tout, ce n’est pas moins de 13 kilos dont la chanteuse s’est délestée. “Je me suis réapproprié ma silhouette. J’ai retrouvé la taille 36 que j’avais perdue”, assure l’artiste de 49 ans.





Celle qui avait incarné Esméralda dans Notre Dame de Paris a reçu plusieurs traitements à la cortisone pour lutter contre une rare maladie qui affecte ses yeux. “J’avais grossi. Je ne m’aimais pas, je m’essoufflais rapidement, je manquais d’énergie et de tonicité. En perdant du poids, j’ai repris confiance en moi”, assure-t-elle, avouant même se sentir “mieux qu’il y a dix ou vingt ans”.





Oser

Cette nouvelle silhouette lui a donné l’envie d’oser de nouvelles choses côté style. “Je ne mets pas forcément des vêtements moulants mais oui, j’ai arrêté de me camoufler. À une époque, je cachais ma poitrine. Je confondais provocation et glamour. En revanche, je n’ai jamais lâché mes talons.”