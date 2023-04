Hilary Swank est maman de jumeaux

Hilary Swank et son mari l’entrepreneur Philip Schneider ont annoncé la naissance de leurs jumeaux.







Son « véritable miracle » est arrivé. L’actrice américaine Hilary Swank a donné naissance à des jumeaux, a-t-elle annoncé sur Instagram ce lundi 10 avril. « Cela n’a pas été facile. Mais qu’est-ce que ça en valait la peine. », écrit-elle en légende une photo d’elle de dos, tenant ses bébés dans chaque bras, faisant face au soleil se couchant.