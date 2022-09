Histoire d'infidélité : L'ex-femme d'Abou Diaby brise enfin le silence...

La jeune femme a démenti toutes les accusations de son ex-mari qu'elle qualifie de "menteur"

L'histoire d'Abou Diaby cocufié à maintes reprises par sa femme a pris une autre dimension. Élisabeth Babe, l'ex-femme "voilée et infidèle" d'Abou, sort enfin du silence.





La jeune femme a démenti toutes les accusations de son ex-mari qu'elle qualifie de "menteur". Selon Élisabeth, l'influenceur ne supportait pas le voile, ils étaient séparés depuis longtemps et l'homme s'est juste donné pour mission de ternir son image et celle des femmes voilées.





La vidéo YouTube de son mari qui confessait avoir été trompé, rabaissé et cocufié par elle, avait créé beaucoup d'engouement sur la toile.





Lassée de se faire salir sur les réseaux sociaux, l'ex-épouse d'Abou brise le silence sur cette histoire qui a fait la une des médias people. "Je tiens à m'excuser, pas envers l'autre pitre de la téléréalité, mais envers les femmes qui, à cause de moi et de l'habit qui m'a été stigmatisé de pouvoir être la cause de mauvaise image de toutes celles qui porte le voile. Sachez que personne ne connait la réalité (...) Il a voulu salir en moi toutes les voilées pour accroître la pression à mon égard et la honte qui m'accompagne. Juste un faux discours qui lui a apporté 70 mille abonnés (...) Je ne suis pas celle qu'il a décrite. Nous n'étions plus ensemble depuis longtemps. Je ne voulais plus être avec lui et il ne le supportait pas (...) J'ai demandé le divorce, alors il me disait qu'il allait faire de ma vie un enfer. Ceci n'est fait que par haine et pour le buzz. Il m'a trompée avec toute la terre", déclare Élisabeth.





Pour rappel, après sa sortie polémique du 13 septembre dernier sur les tromperies de sa femme "voilée et religieuse", l'ancien candidat de téléréalité Abou Diaby a été soutenu de part et d'autre. Certains propos envers la religion musulmane particulièrement envers les femmes voilées ont beaucoup froissé les internautes. Pour se racheter, l'influenceur a sonné la fin de cet épisode de sa vie pour que cesse cette "chasse aux sorcières". Il était dépassé par l'ampleur qu'avait pris cet événement via les réseaux sociaux. La photo de Élisabeth a été dévoilée au grand public.