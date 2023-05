Huit mois après son divoirce avec Mya, No Face s'est remarié

En septembre 2022, le célèbre couple "Maabo" (No Face et Mya Guissé) s'est séparé officiellement. La nouvelle avait surpris les fans, tant la complicité entre les deux tourtereaux, lors de chacune de leurs sorties, était visiblement exceptionnelle. Huit mois après leur séparation, Abdoul Guissé, alias No Face, n'a pas tardé à retrouver l'amour, et mieux encore, il s'est marié. L'information a été donnée ce dimanche, et une vidéo circule sur les réseaux sociaux, où l'on peut voir l'artiste aux côtés de sa dulcinée. L'identité de son épouse n'a pas encore été dévoilée, et il ne semble pas pressé de le faire, car dans la vidéo publiée, un gros cœur rouge masque le visage de la personne concernée. Avec cet acte, il semble définitivement tourner la page Mya Guissé.